TIM fecha parceria com Ericsson para centralizar banco de dados de usuários

07:00 · 13.10.2017 / atualizado às 07:56

A TIM acaba de anunciar parceria com a Ericsson para evoluir a arquitetura da atual base de dados de usuários da operadora, com um volume de 70 milhões de assinantes no Brasil, a partir de outubro. O processo iniciará por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, sendo expandido para todo o País posteriormente. Essa é a primeira vez que a centralização do banco de dados será feita em uma escala como esta, em um acordo que se estenderá também para a virtualização da rede.

O projeto inclui a implementação e a consolidação das bases de dados de todas as tecnologias – 2G, 3G e 4G –, incluindo o VoLTE e outros serviços integrados da operadora. Com duração de cinco anos, o contrato contempla ainda a virtualização destes elementos de rede, levando para a TIM maior flexibilidade de alocação de recursos computacionais, redução no tempo de disponibilização, atualização e lançamento de serviços para seus clientes, além da redução de custos operacionais.

A Ericsson também oferecerá um abrangente pacote de serviços, que vão desde design e integração de rede até treinamento e suporte ao cliente.

“Segurança e disponibilidade são alguns dos aspectos mais importantes da solução da Ericsson que a TIM quer usufruir. Além disso, a integração da nossa base de dados será essencial para continuarmos oferecendo o melhor serviço para nossos clientes”, define Leonardo Capdeville, CTO da TIM Brasil.

Além de oferecer mecanismos avançados para proteger esses dados e garantir sua confiabilidade, a solução da Ericsson fornece ferramentas de resiliência e redundância seguindo padrões do mercado de telecomunicações. O recurso prevê ainda uma solução exclusiva de proteção de sobrecarga e gerenciamento de capacidade, que permite um controle de congestionamento fim a fim por meio de um mecanismo de cooperação em tempo real entre os diferentes elementos de rede virtualizados.

“Juntas, Ericsson e TIM implementaram a rede de core de circuitos (rede de voz 2G e 3G) e respectivas bases de dados 2G, 3G e 4G da TIM no Brasil. Com a consolidação de sua base de dados, a solução da Ericsson permitirá à TIM ter uma visão mais completa da base de clientes, facilitando a monetização do recurso de dados e trazendo oportunidades de aumento de receita através de novos casos de uso”, afirma Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson no Brasil.