The Evil Within 2 está disponível mundialmente para Xbox One, PlayStation 4 e PC

08:00 · 15.10.2017

A Bethesda Softworks, uma empresa ZeniMax Media, anunciou que The Evil Within 2, do gênio do survival horror Shinji Mikami e do talentoso time da Tango Gameworks, já está disponível para Xbox One, PlayStation 4 e PC. The Evil Within 2, dirigido pelo game designer John Johanas, com Mikami retornando como o produtor do jogo e supervisor criativo, leva a aclamada franquia a um novo nível com sua mistura única de terror psicológico e verdadeiro survival horror. Além disso, vindo da mente sombria do compositor Masatoshi Yanagi, a trilha sonora de The Evil Within 2 está disponível nas plataformas musicais Spotify, iTunes e Amazon.

"Com The Evil Within 2, nós queremos dar aos fãs uma boa razão para voltarem ao mundo de STEM, um lugar infernal que ninguém teria a intenção de revisitar voluntariamente", diz John Johanas, Diretor do jogo na Tango Gameworks. "Para essa sequência, tivemos uma abordagem mais aberta para incentivar uma maior liberdade de exploração e para permitir que os jogadores escolham como querem jogar. Eles precisam realmente se preparar para conseguirem sobrevier".

Em The Evil Within 2, os jogadores voltarão ao papel do detetive policial Sebastian Castellanos, que precisa retornar ao pesadelo do mundo de STEM em uma busca desesperada para salvar sua filha, Lily. Durante a jornada, Sebastian precisa enfrentar criaturas perversas e vilões sádicos enquanto desbrava uma atmosfera de puro terror, intensificada por uma iluminação de ponta e uma misteriosa trilha sonora. Em uma última tentativa de redenção, a única saída é entrar.

The Evil Within 2 foi classificado como “não recomendado para menores de 18 anos” pelo Ministério da Justiça e tem preço de R$ 199,99.