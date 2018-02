Teste que mostra aparência em gênero oposto não é indicado; saiba o motivo

13:46 · 21.02.2018 / atualizado às 13:49

Site nega que guarda as informações dos usuários. ( Foto: Reprodução )

Sucesso que lotou os feeds das pessoas no Facebook nos últimos dias, o teste do Kueez, que transforma o rosto das pessoas no gênero oposto, deve ser encarado com muito cuidado por parte das pessoas. A política de privacidade do site apresenta alguns pontos suspeitos, que poderiam desmotivar o teste, se os itens fossem de conhecimento geral.

Entre as partes suspeitas do site, está o compartilhamento de informações dos usuários para empresas que tenham conteúdos promocionais, o compartilhamento de informações também com outros sites que são operados pela empresa administradora do Kueez (inclusive sites que eles possam ter futuramente) e a utilização de fotos dos usuários nos serviços da empresa. Por exemplo, a foto da pessoa pode aparecer em propagandas de quizzes e games, inclusives para desconhecidos.

Se você fez o teste, mas agora quer diminuir o dano, há a possibilidade de remover as permissões concedidas ao Kueez nas configurações de aplicativos, clicando no "X" ao lado do nome Kuezz.

Em nota, o Kuezz afirma que não guarda informações pessoais dos usuários. "O que nós guardamos é ID de usuário, email, nome e resultado da foto para oferecer uma experiência melhor de usuário (como recomendações), o que é padrão. O propósito do Kueez é gerar um resultado personalizado, e, portanto, precisamos de acesso a alguns dados que são fornecidos por meio do plugin do Facebook e totalmente de acordo com as políticas do Facebook. É importante notar que as permissões que pedimos são baseadas no próprio quiz"