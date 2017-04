Teste Gratuito do game Dishonored 2 já disponível no PlayStation 4, Xbox One e PC

06:53 · 07.04.2017 / atualizado às 08:46

A Bethesda anuncia que o teste gratuito de Dishonored 2, que permite aos jogadores testarem as três primeiras missões da campanha como Imperatriz Emily Kaldwin ou como o protetor real, Corvo Attano, já está disponível para download na página do game na PSN Store, Xbox Marketplace, e Steam!

Os gamers que decidirem adquirir a versão completa do jogo terão 50% de desconto. Além disso, todo o progresso da campanha será mantido, mesmo que façam o upgrade depois do período de testes.

Enredo

Assuma o papel de um assassino sobrenatual em Dishonored 2, a sequência do blockbuster de ação em primeira pessoa da Arkane Studio que ganhou mais de 100 prêmios de "Jogo do Ano". Dishonored 2 foi classificado pelo IGN como "incrível", uma “obra de arte” pela Eurogamer, e celebrado como uma “história de vingança obrigatória, um dos melhores do gênero” pela Game Informer. Nomeado "Jogo do Ano" pela PC Gamer, "Jogo do Ano para PS4", pelo IGN, e vencedor da categoria "Melhor Jogo de Ação-Aventura" no The Game Awards 2016, Dishonored 2 garantiu mais de 100 premiações de "Melhor de 2016".

Quando a bruxa louca Deliah usurpa o trono, o destino do seu Imprério é posto na balança. Como Emily ou Corvo, viaje além das ruas lendárias de Dunwall, para Karnaca, a uma vez deslumbrante cidade costeira que tem as chaves para recolocar Emily no poder. Armado com a Marca do Forasteiro, o quão longe você irá para caçar os seus inimigos - e tomar de volta o que é seu? Como irá combinar suas poderosas habilidades sobrenaturais, armas e equipamentos para eliminar seus inimigos?