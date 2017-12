Termos mais buscados de ano revelam preferências do brasileiro; confira a lista

14:21 · 13.12.2017 / atualizado às 14:53

O Google liberou, na manhã desta quarta-feira (13), as listas com os termos mais buscados no mundo em 2017. A compilação é resultado de trilhões de buscas do que mais chamou atenção dos usuários durante o ano, de grandes acontecimentos e perguntas para entender algum assunto, passando ainda pelo esporte e chegando à música. Além da lista global, a gigante das buscas também liberou listas específicas para os principais países usuários do seu motor.

O brasileiro continua sendo fã de reality shows e levou o Big Brother Brasil para a lista global de programas de TV, passando da mundialmente conhecida Game of Thrones, mas ainda perdendo para Stranger Things e a estreante 13 Reasons Why, ambos da Netflix.

No Brasil, o BBB fica em primeiro lugar, enquanto 13 Reasons Why ocupa a 4ª posição e Stranger Things não aparece no top 10. Nos filmes, a It: A Coisa, de Stephen King, ficou com o primeiro lugar. A DC Comics pegou os 3º e 5º lugares com Liga da Justiça e Mulher-Maravilha, enquanto a concorrente Marvel emplacou Logan na 4ª colocação e amagou o 10º lugar com Thor: Ragnarok.

Mundo musical

Nas músicas, a grande vencedora do ano foi Despacito, que foi a primeira na lista de músicas buscadas do Brasil e do mundo. Em segundo lugar "Deu Onda" seguida pelo "Trem Bala" de Ana Vilela. A quarta posição ficou com "Paradinha".

Culinária em tendência

Na lista "como fazer", foi a comida que marcou presença, com ovo de páscoa, jejum intermitente, crepioca e bacalhau nos quatro primeiros lugares respectivamente. Furacão Irma e Coreia do Norte marcaram presença nos "acontecimentos", mas o futebol ocupou 5 dos 10 lugares da lista. Em tecnologia, os iPhone's 8 e X marcaram o primeiro e o terceiro lugar, enquanto a rede social de perguntas anônimas Sarahah ficou com a medalha de prata.

Dúvidas dos internautas

Na lista de "porquês", a TV Globo emplacou Evaristo Costa, Claudia Leitte, Pedro Bial e Marcos Harter, que saíram de programas da grade, além de Zeca, o personagem de Marco Pigossi que foi preso na trama "A força do querer".

A emissora também pegou 5 lugares na lista das personalidades, com os escândalos envolvendo William Waack, José Mayer, Fábio Assunção e o ex-casal de BBBs Marcos e Emilly. Os nudes de Léo Stronda deixaram o fisioculturista em 2º lugar, enquanto a cantora Pabllo Vittar ficou em 5º.

Buscas

1. Big Brother Brasil

2. Tabela do Brasileirão

3. Enem

4. Marcelo Rezende

5. O Chamado

6. FGTS

7. Sisu

8. Furacão Irma

9. Despacito

10. A Fazenda

Como fazer?

1. Como fazer ovo de páscoa?

2. Como fazer jejum intermitente?

3. Como fazer crepioca?

4. Como fazer bacalhau?

5. Como fazer spinner?

6. Como fazer enquete no Instagram?

7. Como fazer declaração do Imposto de Renda?

8. Como fazer kefir?

9. Como fazer slime?

10. Como fazer queijo muçarela?

O que é?

1. O que é pangolim?

2. O que é Sarahah?

3. O que é TBT?

4. O que é um ábaco?

5. O que é sororidade?

6. O que é Páscoa?

7. O que é hand spinner?

8. O que é um diplomata?

9. O que é despacito?

10. O que é Valentine's Day?

Por quê?

1. Por que o Brasil não está na Copa das Confederações?

2. Por que Zeca vai ser preso?

3. Por que o Evaristo saiu do Jornal Hoje?

4. Por que Claudia Leitte saiu do The Voice?

5. Por que Pedro Bial saiu do BBB?

6. Por que o Marcos saiu do BBB?

7. Por que não comer carne na Sexta-Feira Santa?

8. Por que no Brasil não tem furacão?

9. Por que os furacões recebem nomes femininos?

10. Por que a Catalunha quer se separar da Espanha?

Acontecimentos

1. Brasileirão

2. Furacão Irma

3. Copa do Brasil

4. Coreia do Norte

5. Rock in Rio

6. Copa das Confederações

7. Carnaval

8. Copa Libertadores

9. Oscar

10. Copa São Paulo de Futebol Júnior

Personalidades

1. William Waack

2. José Mayer

3. Léo Stronda

4. Fábio Assunção

5. Pabllo Vittar

6. Marcos Harter

7. Emilly Araújo

8. Elettra Lamborghini

9. Daniela Araújo

10. Eike Batista

Perdas

1. Marcelo Rezende

2. Márcia Cabrita

3. Chester Bennington

4. Teori Zavascki

5. Chris Cornell

6. Marisa Letícia

7. Marcos Tumura

8. Jerry Adriani

9. Lil Peep

10. Paulo Silvino

Filmes

1. It: A Coisa

2. Velozes e Furiosos 8

3. Liga da Justiça

4. Logan

5. Mulher-Maravilha

6. Cinquenta Tons Mais Escuros

7. A Cabana

8. La La Land - Cantando Estações

9. Meu Malvado Favorito 3

10. Thor: Ragnarok

Programas e Séries

1. Big Brother Brasil

2. A Fazenda

3. A Força do Querer

4. 13 Reasons Why

5. A Lei do Amor

6. Rock Story

7. Dragon Ball Super

8. Galinha Pintadinha

9. Carinha de Anjo

10. Game of Thrones

Músicas

1. Despacito

2. Deu Onda

3. Trem-Bala

4. Paradinha

5. Vai Embrazando

6. Despedida

7. Rap Lord

8. Shape of You

9. Olha a Explosão

10. Sua Cara

Tecnologia

1. iPhone 8

2. Sarahah

3. iPhone X

4. Moto G5

5. Moto G5 Plus

6. Android Device Manager

7. Moto G4 Plus

8. Moto G4

9. Zenfone 4

10. J7 Prime

Times da Série A

1. Flamengo

2. Corinthians

3. Palmeiras

4. São Paulo

5. Grêmio

6. Vasco da Gama

7. Santos

8. Cruzeiro

9. Atlético Mineiro

10. Botafogo