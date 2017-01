09:50 · 05.01.2017 / atualizado às 09:53

O aplicativo Telegram, disponível para Android e iOS, agora permite apagar mensagens enviadas para os seus contatos em até 48 horas.

A conversa ficará indisponível no seu aparelho como também no do destinatário.

Para apagar, basta selecionar a mensagem e tocar no botão de apagar. Uma janela de confirmação aparecerá. Basta marcar a opção "Apagar para [nome do contato].

Apesar de ser possível apagar o conteúdo, isso não é garantia que a pessoa não visualizou a mensagem anteriormente.