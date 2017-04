Tecnologias vestíveis da Samsung oferecem compatibilidade com o iOS

15:37 · 10.01.2017

Dispositivos vestíveis da Samsung ( Foto: Reprodução )

A expansão de compatibilidade do sistema operacional iOS da família de dispositivos Gear, onde incluem o Gear S3, Gear S2 e Gear Fit2, foi anunciada nesta terça-feira (10), pela Samsung Electronics Co. Ltd. Com isso, os usuários podem baixar o aplicativo Samsung Gear S para o Gear S2 e Gear S3 ou o aplicativo Gear Fit para o Gear Fit2 em dispositivos compatíveis com o iOS, diretamente na loja online da Apple (App Store). Assim que o aplicativo específico for baixado, os usuários serão orientados a concluir o pareamento com o wearable compatível da Samsung.

"Estamos constantemente procurando maneiras de aprimorar o que oferecemos ao público e fazemos isso, em parte, escutando o que nossos clientes querem, e isso inclui um maior acesso às nossas tecnologias de ponta wearable com suporte iOS", disse Younghee Lee, Vice-Presidente Executivo de Marketing Global e Dispositivos Móveis na Samsung Electronics. "Ao oferecer a compatibilidade de nossos dispositivos Gear mais atuais com o Android e o iOS, oferecemos aos usuários mais maneiras para otimizar suas experiências vestíveis e conectar-se às possibilidades oferecidas pelo Galaxy da Samsung".

Os dispositivos vestíveis da Samsung com compatibilidade iOS estão atualmente disponíveis em mercados onde os dispositivos Samsung Gear são vendidos. Os serviços e recursos dos dispositivos Samsung Gear podem ser limitados a determinados dispositivos iOS e seus aplicativos. Para informações adicionais sobre o produto, acesse o site.