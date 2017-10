Tecnologia ajuda no planejamento de viagens

05:33 · 10.10.2017 / atualizado às 07:17

Criado para ser um buscador de passagens, o KAYAK é hoje uma das mais completas ferramentas em planejamento de viagens ( Imagem: reprodução )

Criado para ser um buscador de passagens, o KAYAK é hoje uma das mais completas ferramentas em planejamento de viagens. Com opções que abrangem não apenas a parte aérea, o site oferece opções de hotéis, aluguel de carros e pacotes de viagem disponíveis em centenas de agências de viagens online e sites de vendas, auxiliando os viajantes na escolha pelas ofertas que melhor cabem em seus orçamentos.

A inteligência artificial por trás do sistema de busca vive em constante aprimoramento para garantir aos usuários uma experiência mais completa no planejamento da viagem, da escolha do destino à gestão da viagem. Essas ferramentas prometem mudar mais ainda a maneira como as pessoas viajam, algo que já foi notado no “Guia do Viajante Móvel 2016”, levantamento realizado pelo KAYAK para entender o perfil do viajante conectado e tecnológico. Os dados mostram que 19% das buscas na plataforma foram realizadas em navegadores móveis para celulares e tablets, contra apenas 9% em 2015.

Eduardo Fleury, country manager do KAYAK no Brasil, conta que o Explore é uma das ferramentas mais usadas. O sistema mapeia voos de ida e volta para todos os principais destinos do mundo a partir do orçamento do viajante. “Em um cenário econômico desafiador como o do Brasil hoje, a função é uma grande ajuda para os turistas que estão com o bolso apertado e precisam ser realistas quanto à escolha do destino”.

Com o destino escolhido, o usuário tem à sua disposição o Alerta de Preços, ferramenta que envia avisos com as datas que têm os melhores preços. Após a escolha do destino, dos voos e hospedagem, o assistente gratuito Trips ajuda usuários a fazerem a gestão de suas viagens, permitindo que salvem todas as informações sobre seu voo, hotel ou pacote em um único local, acompanhem a variação de preços destes serviços em tempo real, montem itinerários de viagem, sincronizem suas reservas com seus endereços de e-mail, registrando comprovantes e recebam alertas instantâneos em relação aos horários de voo e local de embarque.

O KAYAK tem aplicativo para as plataformas Android no Google Play e para iOS na iTunes Store, que já é compatível com o Apple Watch, e sua fanpage do Facebook conta com um chatbot - robô inteligente - que dá respostas instantâneas aos usuários, otimizando sua experiência com a ferramenta por meio de um serviço cada vez mais acessível, rápido e objetivo.