Super Mario Run ultrapassa Pokemon Go em consumo de internet

08:47 · 20.12.2016 / atualizado às 14:00

A versão para iOS do jogo Super Mario Run foi lançado na última semana e está entre os aplicativos mais baixados da App Store. No entanto, um teste conduzido pelo site Pocket Now, mostrou que o jogo ultrapassa Pokemon Go em consumo de internet, o que pode ser uma má notícia para os fãs.

De acordo com o endereço virtual, o game da Nintendo utilizou entre 40 MB e 60MB da franquia de dados por hora de jogatina no iPhone. O consumo pode 'comer' o 4G mensal rapidamente.

Já o Pokemon Go, apesar de ter sido criticado no passado, usa cerca de 3MB por hora jogada, de acordo com um levantamento do Business Insider, até 20 vezes menos que o Super Mario.

Pirataria

O jogo exige conexão ativa para funcionar como maneira de se manter conectatado aos servidores da Nintendo. O artífico da empresa serve principalmente para evitar pirataria.

O ideal, então, é jogar Super Mario quando houver Wi-Fi disponível.