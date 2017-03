Super Mario Run não terá a inclusão de novos mundos

14:44 · 21.12.2016

Super Mario Run foi disponibilizado há uma semana ( Foto: Reprodução )

Os usuários que pagaram US$ 10 (R$ 33,30 na cotação de hoje) para jogar "Super Mario Run" e já finalizaram o jogo, tiveram uma notícia ruim no dia de hoje (21). Isso porque, um dos representantes da Nintendo afirmou ao The Wall Street Journal, caderno norte-americano, que a empresa não pretende adicionar novas fases ao título. Ao que tudo indica, o update só servirá para corrigir alguns bugs e não para incluir novos mundos.

Diferença

Usando como referência o jogo do console "Super Mario", o game presente nos dispositivos móveis é bem diferente com as extensões que ficaram conhecidas através dos anos. "Super Mario Run" só conta com três "mundos" e a versão original apresenta mais de 15. Isso fez com que os jogadores ficassem chateados, avaliando-o com a nota de 2,5 na App Store.

O Game

O novo jogo mobile da Nintendo, "Super Mario Run", foi disponibilizado há uma semana para os usuários. Mesmo sendo gratuito, o título apresenta algumas fases que só podem ser acessadas depois do pagamento de US$ 10.