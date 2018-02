Startup vende viagem surpresa para os clientes; entenda como funciona

13:36 · 21.02.2018 / atualizado às 13:39

Trio de engenheiros criou a startup ( Foto: Divulgação )

Em outubro de 2017, o trio de engenheiros Caio Martins, David Andrade Marcos Arata criou a startup "Instaviagem", que importou um modelo americano de "viagem surpresa" e vende pacotes em que os clientes só descobrem para onde vão dois dias antes do embarque.

Mais de 500 pessoas já fizeram uma viagem através do site. Os interessados primeiro respondem um questionário, selecionando o tema da sua viagem e informando suas preferências. Com base nas preferências do cliente, a equipe da startup faz as reserva de hospedagem, além de elaborar um roteiro. Antes de embarcar, o cliente descobre seu destino surpresa.

Os destinos são nacionais e os preços variam entre R$ 399 e (viagem de carro) e R$ 1.169 (viagem de avião) por pessoa para uma viagem de até 3 dias.

A empresa, de acordo com matéria do G1, foi pensada para grupos de mochileiros, mas hoje atende principalmente casais jovens em busca de viagens românticas.

O fundamento da empresa vem ainda de um estudo que aponta que as pessoas perdem em média 105 dias para planejar uma viagem de 2 semanas.

"A gente recebe o formulário e começa a analisar o perfil da pessoa para encontrar o destino perfeito com a ajuda de um sistema de inteligência nosso. Se a pessoa preenche o formulário e a empresa não atende um destino que se encaixe no perfil dela, a gente abre um destino novo", explicou Caio.