Startup israelense de realidade aumentada é comprada pelo Snap

14:27 · 27.12.2016

O Snap está se reformulando para se diferenciar do Instagram ( Foto: Reprodução )

Depois de travar uma disputa com Mark Zuckerberg, dono do Facebook e Instagram, os desenvolvedores do Snap, aplicativo de imagens e vídeos, estão se preparando para se renovar no próximo ano (2017). Segundo o jornal Calcalist, a plataforma está desembolsando entre US$ 30 e US$ 40 milhões para comprar a Cimagine Media, startup israelense, especialista em realizada aumentada.

De acordo com a publicação no Calcalist, a nova aquisição do Snap será um centro de desenvolvimento e pesquisa, localizado em Israel. Para melhorar a força de trabalho da empresa, os desenvolvedores do aplicativo enviarão mais colaboradores para aumentar o número de funcionários, que atualmente contam com 20.

Cimagine Media

A startup ficou conhecida pela elaboração da tecnologia chamada True Marketless Augmented Reality, onde faz com que os próximos usuários possam mobiliar sua casas com itens de decoração.