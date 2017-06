Startup indica o plano de celular mais vantajoso para o usuário

08:56 · 09.06.2017

Encontrar o plano de celular mais adequado para suas necessidades é uma tarefa complicada. Nem sempre existe uma opção que atende a todas as demandas de maneira equilibrada. Para ajudar os indecisos, a startup Meu Plano criou um aplicativo que, baseado no registro de utilização de todos os recursos pagos do smartphone, recomenda as melhores ofertas das operadoras para aquele perfil de usuário. Lançada recentemente, a plataforma já conta com mais de 20 mil usuários ativos.

A empresa de Chapecó (SC) começou a desenvolver a solução há mais de um ano, até chegar ao lançamento oficial. Atualmente, o aplicativo está disponível apenas para o sistema Android, e tem o lançamento previsto para o sistema iOS até o final de 2017.

O programa se baseia em ligações feitas e recebidas, uso de dados móveis e de Wi-Fi, além de mensagens de texto e multimídia. "Comparamos mais de 500 ofertas de planos de celular disponíveis nas nove operadoras atuantes no mercado brasileiro. O apontamento é preciso, pois utilizamos as informações geradas pelo próprio smartphone para apresentar uma lista com os melhores planos", explica o CEO da Meu Plano, Rudinei Carlos Gerhart.

Após o mapeamento, são apresentadas as opções de planos de telefonia mais econômicas conforme o perfil do usuário. Além de manter atualizados os planos de telefonia disponíveis, que estão em constante alteração, o aplicativo também verifica a localização do usuário para verificar se as opções estão disponíveis para aquela região. A plataforma também possui recursos que permitem ao usuário um controle pleno do plano de serviço contratado, pois além de apontar a melhor oferta, o aplicativo monitora o consumo em relação à oferta contratada, além de disponibilizar um recurso de agenda em que o usuário sabe qual o custo da ligação antes mesmo de efetuá-la.

"A telefonia móvel é um dos principais problemas de consumo hoje no Brasil, liderando as reclamações em todos os órgãos de defesa do consumidor. Queremos ajudar as pessoas a terem uma melhor experiência com esse serviço, escolhendo a melhor oferta, estreitando o relacionamento com a operadora, e, principalmente, possibilitando o controle de seus gastos no próprio smartphone", diz o empreendedor.

Recentemente a Meu Plano foi eleita pela Pequenas Empresas Grande Negócios como a melhor startup de 2016 para receber investimento anjo.

Inscrições abertas

A Meu Plano é uma das startups selecionadas pelo Programa de Economia Criativa Samsung-Anprotec. A startup recebeu apoio financeiro e mentorias em alta tecnologia, além de mentorias e capacitação em temas totalmente pertinentes à realidade da empresa.

O Programa de Promoção da Economia Criativa é uma iniciativa da Samsung em parceria com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - Anprotec. "O programa já avaliou mais de 400 candidatos em áreas como realidade virtual, saúde digital, educação digital, bem-estar, wearables, convergência e Internet das Coisas (IoT). 20 startups foram beneficiadas até o momento com investimentos diretos, suporte, infraestrutura, incubação, aceleração, mentorias e acesso a tecnologia e investidores", comemora Antonio Marcon, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da Samsung e coordenador nacional do programa em parceria com a Anprotec. "A Samsung estabelece um ambiente propício para promover a educação e apoiar os desenvolvedores e empreendedores com o objetivo de acelerar aplicações inovadoras", complementa o executivo.

As inscrições para a terceira rodada do programa já estão abertas aqui. Nesta rodada, o número de vagas do programa foi ampliado para até 20 startups e o investimento pode chegar a R$ 250 mil por empreendimento em áreas como Mobilidade, Realidade Virtual, Saúde Digital, Educação Digital, Agricultura Digital, entre outras. Os candidatos têm até o dia 20 de agosto para submeterem suas propostas.