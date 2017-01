Startup cearense lança aplicativo de delivery de comida que premia clientes

09:04 · 14.01.2017

Na contra-mão da crise econômica, o mercado de delivery não para de crescer. De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor cresceu 12,5% em 2015. Numa demanda cada vez mais crescente, devido ao conforto oferecido aos clientes, como pela diminuição de custos, chega ao mercado aplicativo de delivery PedGanha. Com DNA 100% cearense, o Pedganha chega com proposta de concorrer diretamente com iFood e com o mais recente UberEats, ambos de abrangência internacional. O app cearense já conta com uma base de 50 estabelecimentos cadastrados e a meta é chegar até junho de 2017 a uma base de 500 estabelecimentos em diversas cidades do país.

Idealizado pelos sócios Raphael Santana e Edivando Alves, o aplicativo tem como diferencial um programa de pontuação, em que, dependendo do número de pontos que o cliente acumule, ele pode trocar por descontos em seu próximo pedido, troca por produtos, ou fazer doações para instituições de caridade cadastradas. Esses pontos são chamados de wins. A cada R$ 1 em compras, o cliente ganha W$1; ao avaliar o pedido, ganha W$ 10; e ao convidar amigos, ganha W$ 40. E por ultimo, quando o amigo fizer a primeira compra ganha W$40 e mais W$5 nas compras subsequentes do amigo. Além disso, caso o amigo convide outro amigo, ele ganha W$2 por cada pedido.

“Nossa intenção não é simplesmente entregar o serviço, mas cativar o cliente. Cada vez que o cliente usar o PedGanha, ele recebe recompensas, que podem vir em descontos ou em produtos.”, destaca Raphael.