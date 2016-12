Sonda espacial brasileira deve chegar à lua em 2020

15:56 · 26.12.2016 / atualizado às 17:47

A Garátea-L deve ser enviada para órbita da lua em 2020 ( Foto: Reprodução )

A Universidade de São Paulo (USP,) o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Mauá de Tecnologia , a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o Laboratório Nacional de Luz Sícontron, fizeram uma parceria e estão desenvolvendo em conjunto o projeto Garátea-L, uma sonda espacial que realizará algumas missões na orbita da lua. Os responsáveis pretendem enviar a tecnologia ao satélite da terra dentro de quatro anos e esperam que isso sirva de incentivo para que outros estudantes sigam carreira na área espacial.

Além das universidades brasileiras, empresas britânicas, SSTL e Goonhilly, também estão compondo o projeto. Elas, estão contribuindo com todas as etapas de desenvolvimento da missão. Enquanto a ESA e a UKSA, Agência Espacial do Reino Unido, estão contribuindo financeiramente uma parte dos custos.

De acordo com os campus, os valores do Garátea-L devem chegar em R$ 35 milhões.