Socióloga dá dicas de como fazer sucesso no Tinder

10:57 · 17.01.2017 / atualizado às 11:04

A doutora e socióloga Jess Carbino falou sobre atitudes que podem ajuda e prejudicar no Tinder. Em entrevista ao TechTudo, a profissional explica que usar fotos que deixem seu rosto em evidência e sem obstruções ajudam o usuário a fazer sucesso na rede social de relacionamentos.

Ela ainda justifica que traços do rosto como expressão facial e contorno da mandíbula, especialmente em homens, passam a sensação de mais simpatia. Há estudos que mostram que somos capazes de julgar diversas características relevantes de uma pessoa apenas olhando um retrato.

Cobrir o rosto, usar fotos com máscaras e outros acessórios com óculos podem ser prejudiciais para quem está buscando conhecer um companheiro no Tinder. Ocultar partes importantes do corpo tende a afastar o interesse das pessoas.