Sniper Elite 4 será lançado no Brasil

13:41 · 25.01.2017 / atualizado às 13:43

No jogo, os jogadores vão impedir que as tropas nazistas de Adolf Hitler invadam a Itália ( Foto: Divulgação )

"Sniper Elite 4", jogo desenvolvido e publicado pela Rebellion Developments, chegará pela primeira vez ao Brasil em 17 de fevereiro com legendas e dublagens em português. O game é compatível com Xbox One, PlayStation 4, além de computadores. Ele será comercializado no país com um valor inicial de R$ 229,90.

No título, os jogadores terão que impedir que as tropas nazistas de Adolf Hitler invadam a Itália, país onde toda a história é desenvolvida. Mesmo retratando a segunda guerra, "Sniper Elite 4" apresenta recursos atuais como uma câmera de raio x, onde os atiradores podem olhar o interior dos seus inimigos.

Os usuários que adquirirem o "Sniper Elite 4" ganharão a DLC Targe Führer como brinde. Já aqueles que comprarem o game no seu período de pré-venda vão possuir sete skins de camuflagem além de rifles exclusivos.