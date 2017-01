Snapchat para Android ganha atualização para ficar tão bom como no iOS

07:26 · 27.01.2017

Agora vai acabar a reclamação dos usuários do Snapchat? É o que deseja a última atualização para o aplicativo, lançado nesta sexta-feira, 27. Ela promete maior fluidez e velocidade, além de um visual mais limpo e bonito para quem tem aparelho com sistema operacional Android, assim como é para usuários do iOS.

Testamos e achei que não melhorou muito. Porém, como há tempos não usava (ele estava até desinstalado no meu smartphone Android), fui a fóruns e achei muita gente que até viu melhoras como a redução do lag, mas que ainda o uso dele no iOS é superior.