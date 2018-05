Smartphones com chipsets da Qualcomm terão acesso antecipado ao Android P

07:34 · 10.05.2018

Usuários de smartphones com processadores Qualcomm receberão atualizar antecipada para o Android P ( Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

A Qualcomm Technologies anuncia parceria com o Google para implementar o sistema operacional da próxima geração, o Android P, em plataformas móveis Qualcomm Snapdragon. Por meio do acesso antecipado ao Android P, a Qualcomm Technologies otimizou seu software nas plataformas móveis Snapdragon 845, 660 e 636 de maneira a garantir que os fabricantes possam fazer a atualização para o Android P no momento do lançamento.

Entre as principais novidades do Android P estão recursos avançados de Inteligência Artificial como fazer com que o assistente faça ligações telefônicas para o usuário com perfeição como fosse o próprio proprietário do smartphone, gerenciamento mais inteligente do Gmail, Realidade Virtual aprimorada no Google Maps, entre outras iniciativas.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com o Google para integrar previamente nosso software com o Android P, preparando a produção para os OEMs”, disse Mike Genewich, diretor de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies, Inc. “Graças a um relacionamento de proximidade, Google e Qualcomm Technologies estão prontas para expandir o mercado para o Android e tornar mais fácil para os OEMs lançarem dispositivos baseados nas plataformas móveis da Snapdragon”.

“Project Treble é a nova arquitetura de interface de hardware para Android projetada para tornar as atualizações de plataforma mais fáceis para os fabricantes de dispositivos”, disse Dave Burke, vice-presidente de engenharia do Google. "Estamos felizes em trabalhar de perto com a Qualcomm Technologies em uma implementação simplificada do Android P para o Snapdragon, para que os fabricantes de dispositivos tragam as inovações mais recentes do Android para desenvolvedores e consumidores com mais rapidez".