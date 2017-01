Smartphone que pode ser lavado é desenvolvido no Japão

15:22 · 30.01.2017

O Japão é um País que vive surpreendendo o resto do mundo com as suas invenções tecnológicas. Desta vez, a Kyocera Corporation, empresa responsável por desenvolver componentes eletrônicos, produziu um smartphone que pode ser lavado com sabão e até mesmo "cozinhado", facilitando a remoção de germes, bactérias e coliformes fecais presentes no corpo do aparelho.

Até o momento, o celular está sendo comercializado apenas no Japão. O dispositivo apresenta funções parecidas com os celulares intermediários do Brasil. Ele possui câmeras com 13 megapixels (traseira) e 5 megapixels (frontal), bateria de 3.000 mAh, Andoid 7.0 (Nougat), 2GB de RAM e 16GB de armazenamento.