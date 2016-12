Smartphone mais buscado no Brasil tem 76% de variação de preço; lista

15:41 · 27.12.2016 / atualizado às 16:33

Samsung Galaxy J5: o mais desejado é também o que mais apresenta variação de preço. ( Divulgação )

Com a procura por presentes de Natal e a entrada de recursos do 13º Salário, os smartphones se destacaram na vitrine como um dos presentes mais procurados. Abaixo, a lista dos aparelhos mais buscados no Zoom, site comparador de preços e produtos.

O líder do ranking é o Samsung Galaxy J5 16GB J500MDS, que custa entre R$ 739,99 e R$ 1.299,90. Assim, o aparelho recebe também o título de campeão de variação de preço da lista, já que oscila de valor em 76%.

O bicampeão é o Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640 que também varia muito de preço: 63%, podendo custar de R$ 1.169,10 até R$ 1.909,00.

"Nesse período do ano, pesquisar preços é ainda mais importante, já que com a alta procura a tendência é que a variação de preço aumente", aconselha Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. "Uma pesquisa do Zoom, com 8 mil pessoas, revelou que para o Natal mais uma vez os smartphones são os mais desejados", conta o executivo.

Os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.

Levantamento realizado em 12 de dezembro de 2016