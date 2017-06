Sites que divulgam dados sigilosos podem ser investigados; Procon orienta vítimas

14:48 · 07.06.2017 / atualizado às 17:57

Uma das páginas que vaza dados de brasileiros ( Foto: Reprodução da internet )

Quem navega sabe que há inúmeros sites que vazam dados sigilosos dos usuários como CPF, telefone, data de nascimento, e-mail e até o endereço. Algumas dessas páginas, quando solicitado por e-mail, apagam os dados do cidadão. Estes sites informam que só usam dados públicos, buscados, muitas vezes, em páginas das empresas de internet e telefonia, por exemplo. Porém, esta prática, da divulgação das informações não é legal e deve ser combatida.

Pensando nisso, os Procons defendem que a liberação de dados depende da prévia anuência do titular dos mesmos. Segundo e-mail enviado para a redação do jornal, a assessoria de imprena do órgão informa que, "ainda que o consumidor tenha assinado contrato de adesão com a liberação de dados dessa natureza, a referida cláusula contratual torna-se nula e abusiva, por não ter atentado para os destaques previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, quando há limitação de direitos do consumidor".

Além disso, segundo o Procon Fortaleza, os consumidores podem acioná-los para abrir reclamação contra as empresas que praticarem esse tipo de infração. As denúncias também podem ser realizadas pelo aplicativo Procon Fortaleza, no sistema Android: Procon Fortaleza; ou no sistema iOS; e ainda pela Central de Atendimento ao Consumidor 151.

Para registrar reclamação, o consumidor pode acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza, no campo defesa do consumidor.

Telefone.Ninja

Um dos últimos casos de sites que vazam dados sigilosos é o do Telefone.Ninja. Segundo o site da Veja, uma investigação pode ser aberta sobre o caso, pois o servidor comete crimes comuns. Em entrevista ao portal, o procurador da Justiça do Núcleo de Suporte a Investigação de Delitos Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo, Paulo Marco Ferreira Lima, explica que o meio para se obter esses dados pode ser enquadrado dentro do Código Penal.

Ao site, ele disse: “as informações dos bancos de dados foram obtidas por meio de hackeamento ou via um insider [alguém de dentro das empresas que possuía os dados] ou ainda por spam. [...] Essas informações foram obtidas de alguma forma, então receptação ou outros crimes normais que podem ser investigados aí”, afirma Lima.