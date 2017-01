Site revela os smartphones mais buscados em janeiro

10:04 · 30.01.2017

Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640

Um levantamento do Zoom, site e app comparador de preços e produtos, revela os smartphones mais buscados nesse primeiro mês de 2017. O líder do ranking é o Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640, que custa entre R$ 1.131,54 e R$ 1.845,90, com variação de 63%. O bicampeão é o Smartphone Samsung Galaxy J7 Prime 32GB SM-G610M, que tem pouca oscilação de preço: 21% - pode custar de R$ 1.319,12 a R$ 1.599,00. Completa o pódio o Smartphone LG K10 16GB K430TV 4G e este requer mais pesquisa antes de comprar, já que varia de preço em até 84%. Em algumas lojas online pode ser encontrado por R$ 707,39 e em outras chegar a custar R$ 1.299,96.

“O mercado de smartphones está bem aquecido nesse início de ano e as previsões divulgadas pela IDC reforçam isso. A consultoria estima que as vendas desses aparelhos crescerão 3,5% em 2017. O lançamento de novos aparelhos pode impactar em mais diversidade de modelos no ranking de smartphones mais buscados por conta do aumento de portfólio na categoria”, analisa Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.

Ranking

1º Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT 1640

Menor preço: R$ 1.131,54

Maior preço: R$ 1.845,90

Variação: 63%

2º Samsung Galaxy J7 Prime 32GB SM-G610M

Menor preço: R$ 1.319,12

Maior preço: R$ 1.599,00

Variação: 21%

3º LG K10 16GB K430TV 4G

Menor preço: R$ 707,39

Maior preço: R$ 1.299,96

Variação: 84%

4º Samsung Galaxy J5 16GB J500MDS

Menor preço: R$ 731,60

Maior preço: R$ 2.000,00

Variação: 173%

5º Motorola Moto G G4 Play DTV Colors 16GB XT1603

Menor preço: R$ 703,12

Maior preço: R$ 1.169,00

Variação: 66%

6º Samsung Galaxy J5 2016 Metal 16GB J510

Menor preço: R$ 799,11

Maior preço: R$ 1.494,00

Variação: 87%

7º LG X Power 16GB K220

Menor preço: R$ 749,55

Maior preço: R$ 1.096,90

Variação: 46%

8º Samsung Galaxy J7 16GB J700MDS

Menor preço: R$ 949,90

Maior preço: R$ 1.683,00

Variação: 77%

9º Motorola Moto G G4 DTV 16GB XT1626

Menor preço: R$ 989,10

Maior preço: R$ 1.608,00

Variação: 63%

10º Samsung Galaxy On 7 16GB SM-G600FY

Menor preço: R$ 674,10

Maior preço: R$ 711,55

Variação: 6%