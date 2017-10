Site mostra o interior de todos os iPhones já lançados

08:37 · 13.10.2017 / atualizado às 09:28

Em parceria com o site iFixit, o Bloomberg lançou um hotsite com as entranhas de todos os modelos de iPhone lançados até hoje em alta resolução, além de alguns detalhes sobre seus componentes.

Em 29 de junho de 2007, a Apple lançou o primeiro iPhone, que trazia uma bateria amarela de íons de lítio com capacidade de 1.400 mAh. Segundo a empresa, era o suficiente para oito horas de batepapo no telefone e até 24 horas de música. A câmera de apenas 2 megapixels tirava fotos que hoje consideramos borradas, enquanto a tela de 3.5 polegadas tinha somnente 320×480 pixels.

O aparelho tinha versões de 4, 8 ou 16GB com um processador de um único núcleo e capacidade de processamento de apenas 412 MHz. Em termos de memória RAM, eram apenas 128mb, algo inimaginável nos dias atuais. O padrão Wi-Fi do aparelho era B/G, que tinha uma taxa de transmissão máxima de apenas 54 Mbit/s. O aparelho era compatível apenas com os padrões GSM e Edge, já que o 3G ainda era um luxo e só chegou ao smartphone no ano seguinte.

Em comparação, o iPhone 8, que chegou às lojas no último dia 22, traz uma bateria com 1.812 mAh, câmera de 12 megapixels, até 256GB de espaço, um processador com seis núcleos, rede de dados LTE Advanced que pode chegar à picos de 3.3 Gbit/s e Wi-Fi que, em um ambiente ideal, pode chegar à 6.77 Gbit/s.