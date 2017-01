Site calcula chances de aprovação no SISU

16:52 · 20.01.2017 / atualizado às 18:03

O Me Salva!, empresa de educação que usa tecnologia para ampliar o ensino de qualidade em todo o Brasil, criou uma plataforma que simula as notas de cortes do SISU (Sistema de Seleção Unificada), programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior. Usando a nota do ENEM, divulgada pelo MEC na última quarta-feira (18), os vestibulandos podem acessar a plataforma do Me Salva! e verificar quais as chances de aprovação baseadas em seleções anteriores. Para calcular, basta ter em mãos a média simples da nota do ENEM, informar o curso, categoria de acesso e turno desejado. Disponível entre os próximos dias 24 e 27, o SISU é porta de entrada para as principais universidades e institutos públicos de educação do Brasil.