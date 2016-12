Sistema de vistos russo é invadido por um hacker de 17 anos

14:34 · 28.12.2016

Um jovem russo de 17 anos informou ao The Daily Center que foi o responsável por invadir o Russian Visa Center, uma empresa que trabalha com vistos de americanos na Rússia. Conhecido como Kapustkiy, ele conseguiu acessar contas de 3.000 pessoas. Pertencendo a uma organização chamada de "New World Hackers", o hacker avisou das vulnerabilidades dos sistema as autoridades, temendo um "black hat", um ataque cibernético que vai acabando aos poucos com os sites, de usuários perigosos.

De acordo com o hacker, ele não vai disponibilizar as informações na internet. Isso porque, o que ele fez foi para alertar sobre as falhas cibernéticas que o sistema apresentava. “Fiz isso para que eles entendessem a consequência de um vazamento de dados”, informou ao jornal.

John Shoreman, representante da Russian Visa Center informou ao BuzzFeed que o sistema de vistos não foi invadido. O alvo do ataque foi o calendário da empresa. Que ainda ressaltou que os perfis hackeados estavam presentes no sistema de vistos.