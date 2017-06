Sistema da Receita Federal volta ao normal para consulta do 1º lote de restituição

10:16 · 08.06.2017 / atualizado às 11:05

Prazo para enviar declaração do Imposto de Renda termina em 28 de abril. ( Foto: Fernanada Siebra )

Depois de mais de uma hora de abertura do sistema de consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda, o mesmo começou a funcionar no site e no aplicativo da Receita Federal (para iOS e Android).

>>>"Serviço indisponível" e falha em carregamento marcam consulta do 1º lote de restituição do IR

A assessoria de imprensa da Receita foi consultada, mas, até agora, não retornou sobre o que teria acontecido para esta demora na estabilização do sistema de verificação da restituição.

Em resposta oficial enviada ao jornal devido aos nossos questionamentos sobre a queda do sistema, a Receita Federal informa que não houve problema algum no sistema dela, apesar de termos visualizado a falha de carregamento por várias vezes em mais de uma hora de tentativas tanto no site quanto no aplicativo. Confira abaixo a resposta da Receita Federal:

"Não foi registrado nenhum problema nos sistemas da Receita Federal. A orientação aos contribuintes é que, caso se deparem com lentidão ou não carregamento da página, aguardem alguns minutos e tentem novamente".