Shopping de Fortaleza traz novo aplicativo que promete mais serviços, facilidades e até descontos

07:13 · 08.06.2017 / atualizado às 07:25

O Shopping Iguatemi Fortaleza lança seu novo aplicativo gratuito para smartphones com o objetivo de oferecer ainda mais serviços, ofertas e facilidades para os clientes. O aplicativo traz interface que promete mais praticidade e com processamento mais leve. O novo app traz serviços como acesso gratuito ao wifi do Iguatemi, reserva em mesas de restaurantes do shopping, cupons de descontos exclusivos e anúncios de ofertas, eventos e demais novidades.

Quem baixar gratuitamente o aplicativo disponível nas versões iOS e Android também pode efetuar o pagamento do estacionamento de forma mais rápida e ainda pagar somente o valor da tabela especial do aplicativo. Além disso, é possível marcar a vaga no setor onde o veículo foi estacionado.

Outra vantagem é visualização da programação de cinema, com informações sobre horários, valores e venda de ingressos, trailers e sinopses dos sucessos que estão em cartaz em cada uma das 12 salas do UCI Iguatemi.

“Informação, praticidade e comodidade. Esses são os três diferenciais que oferecemos aos clientes que utilizam o aplicativo do Iguatemi Fortaleza. De forma segura e simples, é possível, por exemplo, reservar a mesa do jantar, comprar os ingressos do cinema e pagar o estacionamento, tudo pelo smartphone. Essas facilidades são cada vez mais exigidas pelo público atento às novidades e o shopping investe no desenvolvimento de tecnologias para acompanhar essa evolução”, explica Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi.

Para baixar gratuitamente o novo aplicativo basta buscar por Iguatemi Fortaleza na iTunes appstore (requer o iOS 8.0 ou posterior) ou na loja Google Play (requer Android 4.1 ou superior).