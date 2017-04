Shopping de Fortaleza recebe arena de games interativo a partir deste sábado (8)

11:00 · 08.04.2017

Mais de 200 consoles em exposição e 40 videogames disponíveis para interação. Esta é a estrutura do Pop&Games, arena de games interativos que o North Shopping Jóquei traz para Fortaleza a partir deste sábado (8) até o dia 30 de abril.

O museu interativo se apresenta ao público em 28 ilhas, além de arcades e outros jogos eletrônicos. Todo o complexo, gratuito, vem acompanhado de uma série de eventos.

Entre eles, está a transmissão (ao vivo) da final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBOL), hoje, às 11h, na Praça de Alimentação (Piso L3). Além de poder assistir o jogo, o público receberá brindes.

Encontros com colecionadores de videogames (16) e de jogos de tabuleiro (dias 20 e 21/; e dias 27 e 28) também estão programados, para que os apaixonados por jogos toquem memórias sobre suas experiências com o universo dos games.

Dois grandes eventos estão agendados para os dias 22 e 23. O primeiro deles, o do dia 22, é o Mega Cosplay Jóquei, campeonato de cosplay que o shopping realiza entre os amantes desta prática. No dia seguinte ocorre o Mega K-POP Jóquei, campeonato K-POP com a presença da YouTuber Yessica Lima.

Na onda da competição, no dia 29, o North Shopping Jóquei ainda promove o concurso de Just Dance. A arena estará disponível dentro do evento para todos que curtem a atração. Ao final da programação, os que tiverem as 10 melhores pontuações participam do concurso. A programação se encerra no dia 30 com a Online Party, encontro de digitais influencers do Youtube e do Facebook, com as presenças de Roma Gaga, Edney Cunha, Ramon Oliveira, Lucas Amaral, Saulo Freitas, Jonathan Tavares e GDZ.