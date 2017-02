Sete dicas para aproveitar o Carnaval com segurança

08:54 · 03.02.2017

O Carnaval é um feriado no qual muitos estão buscando cair na folia e fugir da rotina. É um período que deve ser aproveitado com família e amigos, mas que merece atenção quanto aos riscos que podem surgir e que deixam muitas vezes, sem perceber, portas abertas para os cibercriminosos.

Ser vítima de um golpe, infecção por malware, fraude bancária ou qualquer outro tipo de ataque cibernético é um problema, mas a gravidade aumenta quando estamos viajando e não temos recursos tradicionais para resolver esses tipos de ameaças.

"Os cibercriminosos sabem que, durante este período, a alta dos preços faz com que as pessoas busquem por mais promoções, aumentando a possibilidade de sucesso nos golpes. Este é um cenário ideal não só para a fraude, mas também para usuários perceberem que foram vítimas de fraude cibernética", diz Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky Lab.

A fim de ajudar os usuários a aproveitar o feriado sem grandes preocupações, a Kaspersky Lab levantou sete dicas que vão ajudar a família e amigos a pular o Carnaval em segurança:

1. Tenha cuidado com e-mails de phishing. Esses ataques enganam os usuários ao prometer milhas para viagens e prêmios. O recomendado é que se confirme promoções e prêmios recebidos por e-mail com a entidade ou empresa mencionada para verificar sua autenticidade.

2. Ao fazer reservas para o Carnaval, utilize um cartão de crédito ao invés de débito. Muitos cartões de crédito têm, embutido no sistema, uma proteção contra a fraude que reembolsa seu dinheiro caso isso aconteça.

3.Não acessar contas pessoais (bancários, e-mail, redes sociais) por meio de dispositivos públicos. Aeroportos, hotéis, cafés e outros locais públicos geralmente oferecem acesso a computadores e dispositivos móveis gratuitamente. Tenha cuidado ao se conectar, pois esses dispositivos podem ter programas de spyware instalados, que monitoram e gravam o que foi digitado nas teclas, podendo comprometer informações financeiras e pessoais.

4. Evite fazer check-in em redes sociais como o Facebook ou enviar fotos para Instagram quando estiver aproveitando o Carnaval. Estas ações podem alertar os criminosos que você não está em casa.

5. Configure uma Rede Privada Virtual (VPN) e a utilize para se conectar a uma rede Wi-Fi, assim protegendo as informações transmitidas a partir do seu dispositivo.

6. Quando tiver a intenção de usar uma rede pública Wi-Fi, verifique o nome da rede e a senha com um funcionário do estabelecimento. Lembre-se que os cibercriminosos criam conexões Wi-Fi públicas fraudulentas semelhantes com nomes similares ao do local, oferecendo conexão wireless gratuita.

7. Ao usar uma rede Wi-Fi pública, não faça login em páginas da web que podem colocar a suas informações e identidade em risco; como Facebook, Twitter, instituições financeiras, etc.

“Não podemos deixar de tomar medidas cautelosas para proteger nossas informações, bem como nossos telefones, PCs e tablets contra roubo, pirataria ou perda”, completa Marques.