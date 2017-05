07:49 · 31.01.2017

Usuários do Xbox Live Gold ficarão felizes com este começo de ano. Isso porque o preço dele irá cair, aproximadamente, 17%, saindo de R$ 179 para R$ 149. Esta medida será tomada pela Microsoft a partir de 28 de fevereiro.

As ofertas de 4 jogos grátis por mês (2 para Xbox 360 e 2 para Xbox One) não será afetada pela redução de preço. Reforçando que, devido a retrocompatibilidade, quem é usuário One leva vantagem, pois acaba tendo direito a 4 jogos gratuitos por mês.