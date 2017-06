"Serviço indisponível" e falha em carregamento marcam consulta do 1º lote de restituição do IR

09:35 · 08.06.2017 / atualizado às 10:34

Contribuintes que estão tentando, nestes primeiros minutos de liberação da consulta ao 1º lote de restituição do Imposto Renda, acessar o serviço, estão relatando lentidão, site fora do ar e até mesmo o aplicativo (para iOS e Android) da Receita Federal não conseguindo carregar a informação.

>>>Receita abre hoje consulta a 1º lote de restituição

>>>Sistema da Receita Federal volta ao normal para consulta do 1º lote de restituição

A reportagem entrou em contato com a Receita Federal, por e-mail, aguarda retorno. Mas, nos anos anteriores, quando isso também ocorreu, a informação era de que a quantidade de acessos simultâneos poderia ser a justificativa para o problema. Porém, nas vezes anteriores, apenas o site não conseguia carregar com sucesso. Agora, até o aplicativo para smartphones não consegue finalizar a operação da forma correta.

Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 1.636.218 contribuintes será feito no dia 16 de junho, totalizando mais de R$ 3 bilhões. O lote contempla os contribuintes com prioridade: mais de 1,527 milhão de idosos e 108.513 pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone, no número 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.