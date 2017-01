Senhas dos perfis do Governo Federal foram compartilhadas acidentalmente

14:37 · 10.01.2017 / atualizado às 17:00

O link continha todas as senhas do Portal Brasil e do Palácio do Planalto ( Foto: Reprodução )

A primeira gafe do ano foi cometida no Twitter. Nesta terça-feira (10), o Portal Brasil, perfil da rede social utilizado pelo Governo Federal, publicou um link que continha todas as informações das senhas utilizadas pelos responsáveis de comunicação para plataformas como Facebook, Instagram e outras contas de e-mail e Gmail.

Os poucos minutos no ar, serviram para que vários usuários "conhecessem" todas as senhas das contas do Portal Brasil e também do Palácio do Planalto. Após os acessos de pessoas desconhecidas, os administradores modificaram o login do Google Drive, impossibilitando que outros internautas se divertissem no perfil alheio.

Dentre as senhas, a que mais chamou atenção dos usuários foi a "planaltodotemer2016". Como se não bastasse, o código continha uma informação ao lado que falava: "Não trocar a senha nunca".

Após o ocorrido, uma nota foi anunciada pela Secretaria de Imprensa da Presidência, que informou que todas as senhas já foram atualizadas e substituídas.