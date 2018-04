Segundo pesquisa, iPhone X tem 85% de aprovação entre seus usuários

08:46 · 30.04.2018 / atualizado às 08:54

De acordo com uma pesquisa da Creative Strategies, o iPhone X, da Apple, tem 85% de aprovação entre seus usuários.

O design do smartphone, a velocidade e a qualidade das fotos são os recursos mais bem avaliados por quem usa o celular, com níveis de aprovação acima de 90%.

Ainda assim, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus são os aparelhos da empresa mais vendidos nos Estados Unidos, pelo menos no primeiro trimestre deste ano, com 44% das vendas.

O iPhone X alcança apenas 16%, de acordo com a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Um dos motivos para os modelos de iPhone 8 serem mais vendidos é o preço. No Brasil, por exemplo, a versão mais barata do iPhone 8 custa R$ 3.999. Já o iPhone X é vendido a partir de R$ 6.999.