Segundo advogado, lei que taxa serviços como Netflix pode ser inconstitucional

10:31 · 25.01.2017 / atualizado às 10:32

No final de 2016, o presidente Michel Temer sancionou uma nova lei que insere plataformas de streaming na lista de serviços que devem ser tributados com o Imposto Sobre Serviços (ISS), o que significa que o preço de ferramentas como Spotify e Netflix aumentaria.

No entanto, segundo o advogado Evandro Grili, sócio do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, em entrevista ao site TecMundo, explicou que é possível que a cobrança do ISS sobre as plataformas de streaming seja inconstitucional. De acordo com o profissional, as atividades realizadas pelas empresas de streaming não poderiam ser consideradas serviços, mas sim cessão de uso e, portanto, não poderiam ser alvo da tributação.

Grili explica que um serviço é caracterizado pelo oferecimento de um serviço personalizado para o cliente. Esse não seria o caso das plataformas de streaming. "“Quando contratarmos a Netflix, por exemplo, estamos em busca de acesso aos filmes e séries que ela nos disponibiliza, mediante a mensalidade que nos cobra. A empresa adquire os direitos junto aos produtores destes filmes e séries, com a permissão de distribuí-los aos seus clientes para uso doméstico. [...] É uma típica obrigação de disponibilizar esses conteúdos, uma obrigação de dar, nunca uma obrigação de fazer em caráter pessoal".

Somando-se a isso há o fato de que, tempos atrás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 31, que impediu a incidência desse imposto sobre a locação de bens móveis, o que abre um precedente, ainda de acordo com o site.

"Se mantivermos as mesmas premissas que levaram o STF a considerar inconstitucional a cobrança de ISS pela locação de bens móveis, nos parece que também não devemos considerar que seja possível e constitucional cobrar o imposto sobre as receitas das empresas de streaming de filmes, vídeos e músicas. Neste caso, estamos diante de uma cessão de direito de uso das obras cinematográficas e musicais, o que não se configuraria serviço passível da tributação do imposto municipal", finalizou o advogado.