Sana Fest 2017 abre inscrições para campeonato de futebol digital

13:06 · 21.12.2016 / atualizado às 13:07

A Copa Sana de Futebol Digital 2017 está com inscrições abertas nas modalidades Fifa 17 e PES 2017 na plataforma PS4. A disputa acontece entre os dias 21 e 22 de janeiro e os vencedores receberão R$ 4 mil reais em prêmios. Os interessados devem se inscrever pelo link www.fcefd.com.br

O Sana Fest, que acontece no Centro de Eventos do Ceará, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, também terá campeonatos de jogos como League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Dota 2 e CS: GO. Os editais e premiações serão divulgados na página do Facebook do evemto.

Os ingressos são vendidos em combo ou por dia. O valor do combo permanece R$ 55 (meia) para os três dias, já os individuais estão no 2º lote. O valores são R$ 25 (meia) para a sexta-feira e R$ 35 para o sábado e domingo