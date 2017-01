08:55 · 10.01.2017

O esperado é que a Samsung lance o smartphone Galaxy S8 no dia 18 de abril, seguindo a tendência de anos anteriores. No entanto, especula-se que a marca irá vender algumas unidades do novo modelo já em fevereiro, como uma ação especial, logo após o anúncio do celular, de acordo com uma fonte do site "The Investor".

A ideia é colocar "apenas" 10 milhões de celulares à venda.

Outra fonte do site disse que o lançamento do S8 "foi atrasado para a metade de abril". "A Samsung parece ter definido metas mais ambiciosas por causa do dano sofrido com os modelos Note".