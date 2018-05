Samsung lança S9 e S9+ de 128 e 256GB nos Estados Unidos

12:23 · 01.05.2018

A Samsung anunciou que os Estados Unidos vão receber as versões de 128 e 256GB dos Galaxy S9 e S9+. Nos EUA os aparelhos eram vendidos em versão única, de 64GB.

Apesar de ter acabado de lançar os Galaxy S9 e S9+, a Samsung não leva todos os modelos para todos os mercados no primeiro momento. No lançamento, por exemplo, existiam versões de 64, 128 ou 256GB, mas alguns países ganham exclusividade temporária.

Os novos modelos chegam ao mercado norte-americano em 18 de maio, mas os pedidos de pré-venda já podem ser feitos nesta terça-feira (1º) no site oficial da empresa. O S9 de 128 GB será vendido por US$ 770, enquanto a versão de 256GB chega por US$ 820. Já o modelo de tela maior de 128GB poderá ser comprado por US$ 890, enquanto o dobro da capacidade eleva o preço para US$ 940.

Quem fizer uma compra durante a pré-venda vai ganhar um Samsung Gear IconX modelo 2018, os fones de ouvido sem fio da empresa criados para competir com os AirPods da Apple. Outra opção para quem comprar os novos aparelhos, é a chance de comprar um Samsung Gear S3 Frontier de US$ 349 por apenas US$ 99.

Apesar da novidade, todos os modelos (64, 128 e 256GB) são compatíveis com cartões de memória microSD com capacidades de até 400GB. Os novos modelos chegam seguindo as cores dos que já eram vendidos nos EUA: preta, roxo e azul, deixando o cinza de fora novamente.

No Brasil, os aparelhos são comercializados em modelo único, de 128GB. Segundo a assessoria de imprensa da Samsung, ainda não existem valores e nem data para os novos modelos de 256GB chegarem ao país ou se vão chegar.