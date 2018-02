Samsung lança Galaxy S9 e S9 Plus com novas câmeras e AR Emoji

19:31 · 25.02.2018

Nos EUA, os aparelhos chegam nas cores preto, azul e roxa, enquanto o mercado internacional ainda deve receber a cor cinza ( Foto: divulgação )

A Samsung apresentou, na tarde deste domingo (25), os seus novos smartphones topo de linha: Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus.O lançamento aconteceu durante a abertura da Mobile World Congress (Congresso Mundial Móvel em português), maior evento de tecnologias móveis do mundo, que acontece entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março em Barcelona, na Espanha. A pré-venda dos aparelhos começa em 2 de março e os novos smartphones chegam às lojas, e às casas dos consumidores que pedirem na pré-venda, em 16 de março.

As maiores novidades da dupla ficam por conta das novas características da câmera traseira e dos AR Emoji, resposta da sul-coreana aos Animojis da Apple. O novo jogo de lentes da Samsung chega com uma novidade inédita para a marca: a nova câmera principal consegue mudar a abertura da de ƒ/1.5 para ƒ/2.4. Segundo a empresa, o modo de abertura mais claro (ƒ/1.5) deixa entrar 28% mais luz do que a câmera do S8, que tinha abertura de apenas ƒ/1.7. Já o modo mais escuro (ƒ/2.4) vai ajudar a prevenir superexposição em locais com muita luz, como lugares abertos em dias com muita luz do sol.

O aplicativo da câmera vai fazer a seleção da abertura automaticamente, mas o usuário pode mudar manualmente no modo "pro" do app. A Samsung deixou claro que a abertura vai apenas de ƒ/1.5 para ƒ/2.4, o que significa que nenhum outro valor intermediário pode ser selecionado. Outra grande novidade é a capacidade de gravar vídeos em câmera lenta em até 960 quadros por segundo (com uma resolução de 720p), o que o S8 conseguia em um máximo de 240qps.

Além da nova abertura ajustável, o sensor de câmera de 12 megapixels do S9 recebeu ainda tecnologia de autofoco de segunda geração e redução de ruído multi-quadro para fazer melhores fotos com baixa luz. O aplicativo da câmera também foi redesenhado com acesso mais rápido aos seus vários modos, deslizando entre eles, assim como funciona no aplicativo da câmera do iPhone há alguns anos.

Software

Também integrados ao aplicativo da câmera estão os AR Emoji, resposta da Samsung aos Animoji's do iPhone X. A novidade cria um personagem 3D personalizado usando uma foto do rosto do usuário, que pode ser ajustada com diferentes penteados, óculos e roupas. Quando prontos, os GIFs animados então ficam disponívels no teclado para uso em aplicativos de mensagens.

No sistema operacional, os novos aparelhos chegam com o Android 8.0 Oreo. A versão, que não é muito diferente da lançada para a família S8, tem algumas mudanças focadas na câmera, que agora pode ser usada para estimar calorias em alimentos e fornecer uma tradução mais rápida em tempo real de imagens, incluindo palavras escritas à mão. Já no aplicativo da Bixby, a novidade é permitir que usuários façam compras diretamente pela assistente virtual da Samsung em lojas de varejo como Sam's Club e Nordstrom, além de lojas de maquiagem, como Sephora e Cover Girl.

O sistema já vem pronto para funcionar com o Gear VR que foi lançado junto do Note 8, bem como o fone de ouvido Daydream View do Google. Os telefones também vão funcionar com tanto com a antiga estação de trabalho DeX, lançada no ano passado e que permite usar o telefone como um computador completo com um monitor, teclado e mouse, como a nova variante, chamada de DeX Pad.

Diferente da antiga, que servia apenas para "encostar" o aparelho, o novo modelo transforma o smartphone em um trackpad ou um teclado. O S9/S9+ ainda suporta displays externos de até 2K de resolução e a Samsung diz que parceiros devem fazer aplicativos otimizados para o DeX, sendo um deles o Final Fantasy XV, que já vem pré-instalado no dispositivo.

No quesito segurança, a dupla pode ser desbloqueada com senha, impressão digital, reconhecimento facial ou de íris.

Parecidos

As características principais já haviam vazado na web e não são novidades. Os novos aparelhos da Samsung são bastante similares aos seus antecessores, pelo menos por fora. A tela, por exemplo, são as mesmas telas curvas super AMOLED de 5,8' (S9) e 6,2' (S9+) com 1440 x 2960 pixels. Apesar de serem exatamente as mesmas, a empresa afirma que as desse ano são mais brilhantes. O peso e as dimensões têm pequenas diferenças em relação às versões anteriores, o que impede de uma capa do S8 caber no S9, por exemplo.

Outro fator que impede o uso de capas antigas nos novos aparelhos é a mudança na localização do sensor biométrico, que saiu da lateral da câmera traseira para baixo dela. A mudança é positiva, já que vai facilitar o acesso ao botão por quem tem mãos pequenas ou para os usuários do irmão maior S9+. Os outros botões, assim como a entrada de fone de ouvido de 3.5mm continuam nos mesmos locais. Os autofalantes não têm diferenças externas, mas a Samsung garante que são 40% mais potentes, além de produzirem som estéreo.

Na América do Norte, o aparelho vai contar com o processador Snapdragon 845 da Qualcomm, enquanto outros mercados, como a Europa, devem receber o Exynos 9810, da própria Samsung. Ambos são resistentes à água e poeira, graças à certificação IP68 e o espaço interno pode ser de 64 ou 256GB, mas ambos aceitam cartões de memória. O carregamento e a troca de dados com computador continuam pela USB-C, mas as traseiras de vidro também garantem carregamento sem fio de alta velocidade. Nas redes móveis, a dupla vai conseguir chegar até 1.2Gbps.

Enquanto o S9 chega com 4GB de memória RAM e uma bateria de 3.000mAh, a versão maior seu irmão maior ganha 50% a mais de memória dinâmica, ficando com 6GB e uma bateria maior de 3.500mAh. Nos EUA, os aparelhos chegam nas cores preto, azul e roxa, enquanto o mercado internacional ainda deve receber a cor cinza.

Valores

A pré-venda dos aparelhos começa em 2 de março e os novos smartphones chegam às lojas, e às casas dos consumidores que pedirem na pré-venda, em 16 de março. Nos EUA, os preços diretamente com a Samsung começam em US$ 719.99 para o S9 e US$ 839.99 para o S9 Plus, sem as taxas. Grandes redes varejistas devem fazer promoções e as quatro maiores operadoras do país devem oferecer parcelamento dos aparelhos em planos com fidelização.

Ficha técnica

Samsung Galaxy S9

Tela: 5,8’’ QHD+ Super AMOLED (570 ppi)

Processador: Qualcomm Snapdragon 845 nos EUA e Samsung Exynos 9810 no resto do mundo

Memória RAM: 4 6 GB

Armazenamento: 64GB, 128GB ou 256 GB

Conectividade: Bluetooth LE, NFC, USB-C, 4G LTE Cat 18

Bateria: 3.000 mAh, USB-C, Quick Charge 2.0, carregamento wireless Qi

Câmera traseira: 12MP (f/2.4 – f/1.5, 52mm, 1/3.6, 1 µm, AF), estabilização óptica, PDAF, zoom óptico de 2x, flash LED

Câmera frontal: 8 MP (f/1.7, 25mm, 1/3.6, 1.22 µm), foco automático, 1440p@30fps, “dual video call”, Auto HDR

Sensores: leitor de íris, “sensor 3D”, leitor de digitais traseiro, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro, leitor de batimentos cardíacos, SpO2

Recursos adicionais: Samsung DeX, ANT+, Bixby, som estéreo AKG

O Samsung Galaxy S9+ tem a mesma configuração do modelo menor, com as seguintes diferenças:

Tela: 6,2’’ QHD+ Super AMOLED (529 ppi)

Memória RAM: 6 GB

Câmera traseira dupla: 12MP (f/2.4 – f/1.5, 52mm, 1/3.6, 1 µm, DualPixel, AF) + 12 MP (f/2.5, 52mm, 1/3.6, 1 µm, AF)

Bateria: 3.500 mAh