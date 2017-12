Samsung deve lançar alto-falante inteligente em 2018

09:18 · 17.12.2017

O protótipo tem tamanho aproximado da última versão do Amazon Echo e o produto final deve vir em diferentes cores ( Imagem: divulgação )

Samsung está com planos de lançar um alto-falante inteligente no primeiro semestre de 2018. Google e da Amazon que já estão no mercado e bater de frente com o HomePod da Apple, está com planos de lançar um alto-falante inteligente no primeiro semestre de 2018. Segundo a Bloomberg , o objetivo seria competir com os dispositivos doe daque já estão no mercado e bater de frente com oda Apple, que deve chegar ainda no começo do próximo ano

Fontes que pediram para não serem identificadas afirmaram que o foco do novo dispositivo seria a qualidade de áudio e o controle de equipamentos de casa, como luzes e trancas eletrônicas. A caixa de som deve vir equipada com a Bixby, a assistente digital da Samsung rival da Siri, Alexa e Google Assistente. O sistema operacional deve permitir também a sincronização com televisores, smartphones da linha Galaxy e outros dispositivos da marca.

O preço deve girar na casa dos US$ 200, ante os US$ 349 que a Maçã vai pedir pelo HomePod. No mesmo nicho de mercado, a Amazon vende o Echo, que em sua versão topo de linha com som Dolby custa US$ 99, mas tem uma versão mais simples por US$ 79, além de um modelo de entrada, o Echo Dot, que é vendido por apenas US$ 29. A gigante das buscas tem preços similares, pedindo US$ 79 pelo Google Home e US$ 29 pela versão Mini. O modelo topo de linha, Google Home Max, pode ser comprado por US$ 399.

O preço sugerido pelas fontes ainda não é o final e apesar de estar com o projeto adiantado, implementações ainda precisam ser feitas, como no motor de busca na web por voz. O protótipo tem tamanho aproximado da última versão do Amazon Echo e o produto final deve vir em diferentes cores. O alto-falante da Samsung não deve ter um visor, mas, assim como o HomePod, deve ter luzes em sua parte superior para um feedback visual de seus comandos.

Atrasados

Assim como a Apple, a Samsung está atrasada no mercado de alto-falantes inteligentes, onde a Amazon foi pioneira e o Google esteve logo atrás. Apesar de não gerarem muito lucro, os assistentes virtuais incorporados aos dispositivos são importantes para o futuro da interação homem-máquina.

A Amazon por exemplo, lucra quando o cliente compra em sua loja usando a assistente virtual Alexa presente nos alto-falantes Echo. Já o Google ganha dinheiro aumentando a inteligência artificial do seu buscador com pesquisas por voz e vendendo músicas. Já a Apple deve aumentar suas receitas quando o HomePod se tornar o hub de dispositivos integrados com a plataforma HomeKit, bem como com o aumento pela assinatura do seu serviço de música.

De acordo com a empresa de consultoria Gartner, dispositivos ativados por voz devem crescer de um mercado de US$ 720 milhões em 2016 para US$ 3.5 bilhões até 2021.