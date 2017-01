Samsung apresenta novo smatphone para aumentar seu portfólio no Brasil

16:03 · 16.01.2017

A Samsung Electronics está ampliando o seu portfólio de smartphones no Brasil, com este intuito a empresa apresentou o Galaxy S7 edge na versão Black Piano, com 128GB de armazenamento. O modelo é uma alternativa entre as versões já lançadas no mercado, sendo elas preta, prata, dourada, rosê e azul. Assim como em outros modelos anteriores, o dispositivo móvel continua sendo revestido de vidro e metal.

Além da novidade estética, o modelo apresenta como diferencial o seu grande potencial de armazenamento. Com os 128GB oferecidos pelo novo Galaxy S7 edge, os usuários tem uma ampla experiência de conservação de dados, entretanto, músicas, fotos, vídeos e outros tipos de conteúdo têm espaço de sobra para serem mantidos no smartphone. Além disso, os consumidores poderão inserir um cartão microSD de até 256 GB, proporcionando ainda mais possibilidades aos usuários.

Especificações Técnicas

O Galaxy S7 edge Black Piano apresenta o Android 6.0 (Marshmallow) como sistema operacional; bateria que suporta 3,600 mAh; sensores de proximidade, acelerômetro, iluminação, geométrico, impressão digital. Além do mais, o conjunto de câmeras também conta com a tecnologia e conta com 12 megapixels que incorpora o Dual Pixel, fazendo com que as fotos fiquem com o aspecto mais profissional. A abertura f/1.7 permite maior entrada de luz, facilitando a captação de imagens no período noturno.

Sua tela curva de 5,5 polegadas super AMOLED, torna a pegada mais confortável e dá ao usuário a sensação de amplitude.

A certificação IP68, que garante resistência contra água e poeira é outro aspecto exclusivo do smartphone, possibilitando sua submersão em até 1,5m de profundidade, ao longo de 30 minutos. A excelência de desempenho e a alta velocidade de navegação são promovidas pelo processador octa-core de 2,3 GHz e pelos 4GB de memória RAM.

Valor

Fabricado no Brasil, o preço sugerido do novo Galaxy S7 edge Black Piano é de R$ 4.199,00.