Samsung apresenta novo portfólio de notebooks no Brasil

09:00 · 05.05.2018

Em evento em São Paulo, na última quinta-feira (3), a Samsung anunciou para o mercado brasileiro seu novo portfólio de notebooks. Composto pelas linhas Essentials e Expert , S51 Pro, S51 Pen e pelo Odyssey Z, cada modelo é voltado para um perfil diferente.

Confira:

Samsung Essentials e Expert

As novas linhas Essentials e Expert oferecem ótima performance para as tarefas do cotidiano como navegação na internet, acesso a aplicativos e redes sociais. A linha Essentials oferece configurações capazes de suportar as demandas de maneira eficaz com suas telas de 14 ou 15,6 polegadas, resoluções HD ou full HD, 4GB de RAM, armazenamento de 500GB ou 1TB e processadores Intel Celeron e Core i3.

Ja os modelos da linha Expert entregam desempenho e versatilidade para demandas ainda mais exigentes. Por aqui, as telas de 14 e 15,6 polegadas também possuem resolução HD e full HD, oferecem processadores Intel Core i5 e i7 de 8ª geração, 1TB para armazenamento de dados, memória RAM até 12 GB e alguns modelos ainda contam com chip gráfico dedicado Nvidia MX1101.

Os modelos chegam ao mercado brasileiro nas cores Titanium e Branco Onix, com preço sugerido a partir de R$ 1.799.

Style S51 Pro

Com 15 polegadas full HD e 450 nits de brilho, o acabamento do notebook é todo em Metal12TM e as bordas da tela são finas. Outro detalhe é o peso de 1,29 quilo, ideal para quem vai precisa levar o notebook para todos os lados.

Um recurso importante do S51 Pro é a recarga rápida. Em apenas 20 minutos o usuário pode conseguir mais 23% de bateria. Para dar uma carga completa no aparelho são necessários apenas 100 minutos. Outro detalhe é o leitor de impressões digitais, que além de facilitar o acesso, oferece maior proteção aos dados do usuário. Uma novidade fica por conta do Recorder Plus e seu microfone de longo alcance, que permite a gravação de aulas, palestras e reuniões. Dá para fazer anotações sincronizadas com a voz gravada, para que o usuário não perca nenhum ponto importante.

Equipado com a 8ª geração de processadores Intel e 256GB de SSD, o S51 Pro conta com um desempenho matador, graças ao Core i7 e o chip gráfico Nvidia GeForce MX150 com 2 GB GDDR5 dedicada, proporcionando qualidade gráfica, não apenas nos jogos, mas para tornar reprodução de vídeos mais suave e uma experiência geral mais agradável durante as tarefas.

O Style S51 Pro chega ao Brasil na cor prata, com preço sugerido de R$ 8.999.

Style S51 Pen

O S51 Pen chama a atenção por oferecer a famosa caneta S Pen. Automaticamente detectada quando retirada do corpo do S51 Pen, o usuário poderá realizar anotações, fazer desenhos ou até ativar atalhos na tela com o Comando Suspenso. E como a caneta não possui bateria, é só puxar e sair usando. Com 4.096 níveis de pressão, a ponta possui 0,7 mm de espessura, o que garante maior precisão no uso.

Além disso, o S51 Pen conta com uma tela sensível ao toque de 13,3 polegadas, full HD, 450 nits e rotação de 360 graus, o que permite deixar o notebook em 4 posições (tradicional, tenda, apresentação e tablet). O corpo do aparelho também utiliza o Metal12TM e modelo pesa 995 gramas. Com o Windows Hello, é possível fazer o login com reconhecimento facial, além do leitor de impressões digitais.

Por aqui, o consumidor também terá o recurso da recarga rápida. Com apenas 20 minutos na tomada, o usuário terá quase 4 horas a mais de autonomia. E para carregar a bateria por completo, serão necessários apenas 90 minutos. Além disso, o S51 Pen traz a 8ª geração de processadores Intel Core i7, o que permite ótimo desempenho em qualquer tarefa.

Para quem deseja um formato mais tradicional de notebook, o Style S51, oferece os mesmos recursos e configurações do S51 Pen, com exceção da S-Pen e da tela sensível, oferecendo muita praticidade aos consumidores, graças a tela de 13,3 polegadas.

Odyssey Z

Projetado desde o início para oferecer o melhor desempenho nos games, o novo Odyssey Z possui apenas 17,9 mm de espessura e um design arrojado. Ele traz especificações como o chip gráfico Nvidia GTX 1060, processador Intel Core i7 de 8ª geração, 24 GB de memória RAM e um sistema de armazenamento com 512 GB de SSD.

Uma novidade fica para o novo sistema de arrefecimento Z Aeroflow, que consiste no conjunto entre Dynamic Spread Vapor Chamber, Z AeroFlow Cooling Design and the Z Blade, que garante o máximo desempenho deixando o notebook resfriado, sem prejudicar as longas horas de jogo. O novo Odyssey Z também traz teclas dedicadas para recursos como o Beast Mode, que libera todo o poder de fogo do aparelho, e o Silent Mode, onde o usuário tem a liberdade para jogar sem fazer qualquer barulho.

O teclado possui retroiluminação e um touchpad na parte lateral para deixar a experiência dos jogos ainda mais real. Logo acima do touchpad, há teclas de atalho para captura e gravação de jogos.

O Odyssey Z chega ao Brasil em julho na cor prata, com detalhes em vermelho. Mais detalhes sobre o preço sugerido do produto serão divulgados em breve.