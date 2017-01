Samsung apresenta linha Galaxy A

09:18 · 03.01.2017

Após os inúmeros acidentes com o modelo Galaxy Note 7, a Samsung apresentou a linha Galaxy A, composta por dois aparelhos, o Galaxy A3 e o Galaxy A5. Ambos os aparelhos contam com resistência à água e entrada USB-C, que permite carga rápida.

O A3 terá duas versões de tela, uma de 4,7 polegadas e uma de 5,2 polegadas, câmera frontal de 8 megapixels e memória RAM que pode ir de 1,5GB até 2GB. O aparelho é ideal para quem quer um bom celular, mas não quer desembolsar um grande valor em dinheiro.

O A5 terá câmera de 16 megapixels, 3GB de RAM e processador 1.9GHz octa-core.

Os modelos ainda não tem data de lançamento no Brasil ou nos Estados Unidos. Na Europa, a pré-venda já tem data: dia 20 de janeiro. O A3 poderá ser adquirido por US$ 350 e o A5 por US$ 450.