Samsung apresenta duas versões do relógio inteligente Gear S3

07:32 · 02.02.2017

No final de 2016, a Samsung trouxe ao mercado a terceira geração da série Gear S. O novo smartwatch, que possui as versões Gear S3 Classic e Gear S3 Frontier, traz como destaque sua construção. Ambos, na loja oficial da marca, podem ser encontrados por R$ 2.199.

Os relógios são feitos em aço inoxidável escovado que, além de expor sofisticação, realça a robustez e resistência dos aparelhos. Esse material é comumente utilizado na confecção de relógios analógicos e a Samsung buscou, com o Gear S3, reproduzi-los visualmente e aprimorá-los tecnologicamente.

Formato

Após muitas pesquisas com consumidores, a empresa percebeu que o formato circular e o tamanho eram os pontos mais importantes a serem trabalhados. Os usuários queriam que o novo dispositivo fosse a evolução dos relógios analógicos: design similar e trouxesse melhores recursos tecnológicos.

Coroa giratória e botões

A coroa giratória tem a função de permitir ao usuário uma rápida navegação pelos aplicativos. Além disso, os botões laterais destacados ajudam a selecionar todas as funções disponíveis no dispositivo.

Tela

A tela do S3, onde tudo realmente acontece no dispositivo, possui a tecnologia Always-On Display, que também contribui para a sua beleza. O mostrador de horas, quando o relógio não está sendo utilizado, exibe ponteiros e números, assim como acontece em relógios analógicos. Além disso, é possível personalizar esse mesmo mostrador com diversos estilos pré-instalados no dispositivo, cada um destacando funções diferentes, como barômetro, contagem de número de passos, taxa de batimentos cardíacos, entre outros.

Pulseira

As duas versões do Gear S3 foram feitas para diferentes perfis. Enquanto a Frontier traz como conceito a esportividade, com sua pulseira de borracha e um visual mais robusto – preparado para condições extremas, - a Classic tenta atingir o consumidor que prefere manter uma tendência mais tradicional em seu pulso. No entanto, ambos os estilos podem ser personalizados de acordo com o gosto de qualquer usuário. A Samsung utilizou no Gear S3 um padrão universal de pulseiras. Isso significa que é possível substituí-las por qualquer outra que siga o padrão de 22mm.