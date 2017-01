Samsung anuncia novo método para evitar incêndio de equipamentos

07:02 · 23.01.2017 / atualizado às 07:36

O processo de 8 etapas da Samsung para evitar incêndios e explosões de baterias

Em coletiva na madrugada de ontem para hoje (horário brasileiro) e início da manhã desta segunda-feira, em Seul, na Coreia do Sul, executivos da Samsung anunciaram que a empresa irá implementar um novo processo de teste de 8 etapas para evitar problemas em seus equipamentos como os que ocorreram com o Samsung Galaxy Note 7 ano passado. Tudo isso evidencia que o problema do aparelho foi mesmo algo relacionado a bateria. Faltaram testes mais elaborados por parte da empresa sul-coreana.

O phablet, que seria um matador de iPhones, acabou saindo do mercado mundial rapidinho - e nem chegou ao mercado brasileiro oficialmente. Tudo porque algum componente (informação ainda não divulgada pela Samsung) estava aquecendo demais e causando incêndios e explosões.

Para evitar isso, não só com phablets, mas com todos os equipamentos fabricados pela Samsung, a empresa fará o processo de 8 etapas para todas as baterias de íon e lítio usadas, além de criar um conselho consultivo de baterias compostos por acadêmicos de Cambridge, Berkeley e Stanford. São eles:

- Clare Grey, Ph.D., Professor de Quimica, Universidade de Cambridge

- Gerbrand Ceder, Ph.D., Professor de Materiais Científicos e Engenharia, Universidade de Berkeley

- Yi Cui, Ph.D., Professor de Materiais Científicos e Engenharia, Universidade de Stanford

- Toru Amazutsumi, Ph.D., CEO, Amaz Techno - Consultor

O novo teste de segurança da bateria de 8 passos da Samsung inclui: testes de durabilidade, inspeção visual, raios-x, testes de carga e descarga, testes de compostos orgânicos voláteis totais (TVOC), testes de desmontagem, testes de uso acelerado e testes de tensão em circuito aberto.

"Por vários meses, juntamente com organizações independentes de especialistas da indústria, realizamos uma investigação completa para encontrar a causa para os incidentes do Galaxy Note 7", DJ Koh, presidente da Divisão de Dispositivos Móveis da Samsung Electronics afirmou. "Hoje, mais do que nunca, estamos empenhados em ganhar a confiança dos nossos clientes através da inovação, que redefine o que é possível em segurança e é uma porta para possibilidades ilimitadas e novas experiências incríveis", complementou Koh.