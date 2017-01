Saiba quais foram os games mais vendidos em 2016

15:14 · 16.01.2017

Lançado no ano passado, o Fifa 17 foi o mais vendido do ano. ( Foto: Divulgação )

O ano de 2016 foi muito bom para o mundo dos games. Grandes clássicos foram apresentados ao público, como Uncharted 4, Far Cry Primal e Fifa 2017. A Saraiva, uma das maiores revendedoras dos títulos no Brasil, fez uma pesquisa e classificou quais foram os jogos mais vendidos do ano passado em suas lojas. Confira a lista:

1. Fifa 17 - PS4 (Warner Bros)

2. Uncharted 4 - A Thief's End - PS4 (Sony Plasts)

3. Guitar Hero Live Bundle - PS4 (Activision)

4. Battlefield 1 - PS4 (Warner Bros)

5. Street Fighter V - PS4 (Warner Bros)

6. Final Fantasy XV - PS4 (Squarenix)

7. Tom Clancys - The Division - Limited Edition - PS4 (Ubisoft)

8. Overwatch - Origins Edition - PS4 (Blizzard)

9. Far Cry Primal - Limited Edition - PS4 (Ubisoft)

10. The Sims 4 - PC (Warner Bros)