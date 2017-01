Saiba como impedir o envio de fotos e vídeos do WhatsApp; Confira o tutorial

17:10 · 05.01.2017 / atualizado às 17:32

Enviar vídeos, áudios, imagens e até mensagens para pessoas erradas no WhatsApp é muito corriqueiro, as Gafes acontecem diariamente. Isso faz com que muitos usuários fiquem em maus lençóis. Há alguns dias, os desenvolvedores do App disponibilizaram um serviço que permite que os utilizadores excluam as mensagens antes que elas sejam enviadas, mas não apresentou nenhuma função semelhante para áudios, fotos e vídeo. Com isso, os profissionais do Blog Conect, da Rádio Gaúcha, desenvolveram uma dica interessante que faz com que os serviços de mídia sejam desativados antes de chegar aos remetentes. Confira:

> Novo recurso do WhatsApp permite apagar mensagens antes que a outra pessoa leia

Passo um

Se você enviou alguma mídia (Foto, áudio ou vídeo) para um contato errado, a primeira coisa que se deve fazer é desativar a internet do smartphone, seja dados móveis ou Wi-fi. Porém, isso leva muito tempo e a mensagem pode ser enviada enquanto o procedimento é realizado. Caso queira mais agilidade, o mais recomendado é deixar o celular em modo avião imediatamente, sendo ativada já na barra de opções, acionada depois que o usuário desliza o dedo de cima para baixo no display.

Passo dois

Logo após a conexão ser "cortada", o celular, consequentemente, não enviará nenhum tipo de mensagem. Essa é a hora ideal para você respirar fundo e entrar novamente no WhatsApp. Localize a conversa e selecione a mídia que deseja excluir, depois só basta clicar em apagar.

Mais informações

A dica só é válida para mídias (Foto, vídeos e áudio), para excluir mensagens é recomendado utilizar a nova função do WhatsApp. Vale lembrar também que para concluir os processos de forma adequada, o usuário precisa ser veloz, caso contrário, não dará certo.