Saiba como acompanhar o Super Bowl no Twitter

07:57 · 03.02.2017

O Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos, acontecerá neste domingo (5), às 21h (horário de Brasília), em Houston, com o duelo entre New England Patriots e Atlanta Falcons. Para acompanhar tudo o que acontece antes, durante e depois do #SB51, os fãs de futebol americano poderão acessar o Twitter e o Periscope.

Diversos tipos de conteúdo sobre o Super Bowl e os diferentes times podem ser encontrados através das hashtags #SuperBowl e #SB51. Além disso, o Twitter e a @NFL se uniram para trazer aos fãs um emoji especial da competição. Para visualizar a imagem, basta Tweetar com as hashtags #SuperBowl, #SB51, #RiseUp, #Patriots e #PepsiHalftime.

Moments e Periscope

Para que os fãs não percam os mais importantes Tweets do #SB51, a nova aba Explorar reunirá Moments com conteúdos e histórias relacionadas à grande decisão. No Periscope, todas as transmissões que incluírem qualquer hashtag relacionada ao Super Bowl no título trarão bolas de futebol americano, que aparecerão na tela ao lado dos tradicionais corações. As imagens estarão disponíveis nas transmissões com as seguintes hashtags no título: #SB51, #SuperBowl, #football, #Patriots, #Falcons e #RiseUp.

Como seguir @AtlantaFalcons e @Patriots

Os perfis do @AtlantaFalcons e do @Patriots vão compartilhar toda a sua experiência no Twitter. É possível também encontrar as contas dos jogadores do Falcons na plataforma, como Matt Ryan, Julio Jones, e Vic Beasley, nesta lista. Para encontrar os jogadores do Patriots, veja esta lista, que inclui Martellus Bennett, Legarrette Blount e Rob Ninkovich.

Marcas no Super Bowl e insights

Um total de 70% das pessoas no Twitter afirmam ter interesse em esportes, e eles são 40% mais propensos a dizer que amam esportes do que aqueles que não usam a plataforma. Fãs apaixonados sabem que o Twitter melhora a sua experiência ao acompanhar o evento. Além de 66% deles estarem conectados no Twitter enquanto assistem ao Super Bowl, 70% gostam de assistir esportes enquanto seguem comentários relevantes no Twitter.

O show do intervalo

O show do intervalo do Super Bowl é sempre um dos momentos mais Tweetados do evento. Este ano, será liderado pela @LadyGaga, uma das pessoas mais populares do Twitter, com mais de 65 milhões de seguidores. Em parceria com a cantora, o Twitter criou cinco emojis - em homenagem aos seus cinco álbuns - e oito stickers personalizados para o show.

Outro artista para seguir no Twitter é a estrela country Luke Bryan, que cantará o hino nacional antes do início do jogo.