Saiba 5 dicas para proteger sua privacidade no Facebook

09:42 · 27.12.2016 / atualizado às 09:50

Apesar de muitas pessoas acharem que não é viável, com algumas dicas, é possível controlar sua privacidade no Facebook.

Veja 5 dicas:

1) É possível tornar suas postagens anteriores privadas

Se você quer tornar todas as suas mensagens antigas privadas, basta mudar uma configuração da rede social. Vale destacar que isso muda a configuração de todas as suas postagens, incluindo, por exemplo, aquelas que você marcou amigos e fotos em grupo.

Para isso, basta ir na opção Configurações > Privacidade > Limitar publicações anteriores > Limitar publicações passadas > Confirmar. Ainda em Privacidade, mude a visibilidade de todas as suas postagens futuras, limitando-as apenas para seus amigos ou a si mesmo. Basta clicar em "Quem pode ver suas publicações futuras?".

2) Confira quais aplicativos estão conectados a sua conta no Facebook

Ao longo dos anos usando o Facebook, o usuário conecta vários aplicativos à sua conta na rede social, o que pode comprometer sua privacidade. Para resolver isso, você deve verificar os apps que estão vinculados à plataforma.

3) Esconda-se da pesquisa do Google

Se você não quiser que seu perfil do Facebook seja facilmente encontrado através de uma pesquisa do Google, basta se esconder. Basta ir em Configurações > Privacidade > clique em "Você deseja que mecanismos de busca fora do Facebook se vinculem ao seu perfil? > desmarque a opção "Permitir que mecanismos de buscas fora do Facebook se vinculem ao seu perfil".

4) Mantenha o controle de sua imagem na rede social

Para analisar todos as postagens e fotos que será marcado, também basta mudar uma configuração de seu perfil na rede social. Basta ir em Configurações > Linha do tempo e marcações > Analisar marcações que as pessoas adicionam às suas publicações antes de serem exibidas no Facebook? > Mude a opção desativada para ativada.

5) Visualize seu perfil como outra pessoa

Após fazer as mudanças que optar, vale olhar o que realmente será exibido quando um amigo ou um estranho derem uma olhada em seu perfil na rede social.

Basta ir na sua página de perfil do Facebook e, no canto superior direito, clicar no ícone de três pontos que fica ao lado de "Exibir registro de Atividades. Em seguida, clique em "Ver como...". Você terá a opção de escolher se deseja ver seu perfil como um membro da rede social ou como alguém especial.