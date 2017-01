08:36 · 02.01.2017 / atualizado às 08:47

Com previsão de lançamento para março de 2017, o Nintendo Switch é o próximo videogame da companhia japonesa. Saiba dez jogos que já estão confirmados para o novo console.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Switch

The Elder Scrolls 5: Skyrim – Special Edition

Just Dance 2017

Yooka-Laylee

Monster Boy and the Cursed Kingdom

LEGO City Undercover

Dragon Quest 11

Seasons of Heaven

Splatoon e Mario Kart